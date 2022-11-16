Как не навредить здоровью едой во время праздников: восемь правил

Если вы хотите сохранить здоровый вес и здоровье в целом во время праздников, то придерживайтесь этих правил.

Заранее скажите друзьям и семье, что стараетесь употреблять более здоровую пищу. Рауль Маналак, доктор медицинских наук, отмечает, что за счёт этого пациенты становятся менее напряжёнными за столом и уже не сбиваются с выбранного пути.

Перед посещением вечеринки перекусите или съешьте здоровые продукты. А на самой вечеринке постарайтесь отказаться от алкогольных и сладких напитков или хотя бы ограничить их потребление.

Не отказывайтесь от любимых праздничных блюд. Главное - контролировать размер порций. Кроме того, наслаждение любимой едой поможет предотвратить переедание. Ещё можно сбалансировать праздничные угощения свежими овощами и фруктами.