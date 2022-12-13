Как не переборщить с количеством сладостей, которые вы даёте своему ребёнку

Как не переборщить с количеством сладостей, которые вы даёте своему ребёнкуОсобенно актуально это в период праздников
Министерство сельского хозяйства США отмечает, что добавленный сахар должен составлять менее 10 % калорий, которые дети (и их родители) получают ежедневно. Однако эту норму можно легко превысить, особенно в праздники. Вот что вы можете сделать с этим.
Фото: Livefreehomehealthcare.com
Из добавленных сахаров в среднем американцы получают примерно 13 % от общего количества калорий. Однако известно, что дети и молодёжь в возрасте от 2 до 19 лет каждый день съедают в среднем 17 чайных ложек добавленного сахара. Кроме того, из-за избытка сахара может возникнуть сильная тяга к сладкой пище и напиткам.
Чтобы дети получали оптимальное количество сладкого в день, нужно следовать шести правилам.
Узнайте, сколько сахара содержится в продуктах. Это можно увидеть на этикетках. Часто там указывается и общее содержание сахара, и то, сколько добавленных сахаров входит в состав продукта.
Научитесь определять, в каких «здоровых» продуктах есть сахар. Например, это могут быть смузи, протеиновые батончики, мюсли, йогурты. Если ребёнку всё же сладкого хочется, то предложите ему тёмный шоколад, в котором 70 % какао и в два раза меньше сахара, чем в молочном.
Предлагайте простые напитки. В качестве основных напитков давайте ребёнку воду и молоко. До 12 месяцев детям лучше не давать сок, в возрасте 1-3 лет они должны выпивать в день не более 120 мл сока, в 4-6 лет - максимум 120-180 мл. Вместо сока предлагайте ребёнку нарезанные фрукты, помещённые в питьевую воду.
Избегайте давать награды с сахаром. В долгосрочной перспективе такие угощения в качестве награды могут сработать, но если дети к ним привыкают, то это становится проблемой.
Измените культуру угощений. Многие сладкие подарки можно научиться заменять более здоровыми альтернативами. Например, вместо конфет есть фрукты.
Найдите баланс между избытком и недостатком сладкого. Если вы станете хранить под замком сладкие лакомства, то это может ещё сильнее спровоцировать тягу ребёнка к сладкому. Покажите детям, что на самом деле десерт или другое сладкое угощение могут стать частью сбалансированного питания, но важно следить на количеством съеденного.
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