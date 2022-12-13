Как не переборщить с количеством сладостей, которые вы даёте своему ребёнку

Из добавленных сахаров в среднем американцы получают примерно 13 % от общего количества калорий. Однако известно, что дети и молодёжь в возрасте от 2 до 19 лет каждый день съедают в среднем 17 чайных ложек добавленного сахара. Кроме того, из-за избытка сахара может возникнуть сильная тяга к сладкой пище и напиткам.

Чтобы дети получали оптимальное количество сладкого в день, нужно следовать шести правилам.