Как не поссориться со своей семьёй во время праздников

Как не поссориться со своей семьёй во время праздниковЭта проблема может быть очень актуальной сейчас
Есть много причин, по которым может возникнуть напряжение за праздничным столом. Эксперты по психическому здоровью дали несколько советов, как в таких ситуациях лучше поступать.
Знайте, почему вы попадаете в напряжённые ситуации. Например, за праздничным столом могут сидеть родственники, которых вы не хотели бы видеть, и т. п. Это очень важно чётко понимать.
Не поддавайтесь праздничной шумихе. Нет, ваши отношения со склонным к конфликтам человеком в праздники не улучшатся магическим образом. Однако вы можете изменить своё восприятие этих отношений и ситуации.
Избегайте обсуждения некоторых тем. К примеру, политики или недавних мировых событий.
Если разговариваете о чём-то неприятном, то цель — общение, а не критика. Не пытайтесь убедить других людей, что вы правы, а они — нет. Лучше попросите человека рассказать, как он пришёл к тому или иному мнению.
Берегите себя. Найдите способ обеспечить себе во время праздников с семьёй несколько минут тишины и покоя. Вы можете отправиться на прогулку, почитать книгу, помедитировать.
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