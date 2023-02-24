Как не потерять силу мышц в старости. 3 шага

Онучина пояснила, что при саркопении тело становится дряблым, в руках и ногах «нет силы», сложно сохранить равновесие. Постепенная потеря мышечной массы начинает происходить у человека после 30 лет. За одно десятилетие жизни теряется примерно 8%. После 70 лет этот показатель вырастает до 15%.

Однако потерю можно замедлить. «Основными методами профилактики и замедления саркопении являются оптимальное потребление белка (рациональное питание), приём витамина Д, физические тренировки. Установлено, что дополнительное назначение витамина Д пожилым людям предупреждает развитие саркопении, нарушения мышечной функции и снижает риск падений. Что касается тренировок, то стоит чередовать кардиотренировки и силовые. По выражению Криса Кроули, известного специалиста по здоровому образу жизни в пожилом возрасте, аэробные упражнения спасают нам жизнь, предотвращая инфаркт, а силовые делают её достойней, укрепляя кости и суставы», — сказала Онучина.