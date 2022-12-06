Как не растолстеть обратно после диеты. Ответ науки

Исследователи из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук обнаружили, что во всём виноват рост числа кишечных бактерий лактобацилл и их метаболитов. Они повышают всасывание жиров в кишечнике, поэтому человек может быстро набрать вес.

Эксперименты на мышах показали, что диета с высоким содержанием белка может помочь предотвратить быстрое накопление жировой ткани. Высокобелковое питание сдерживает рост числа лактобацилл. Помимо этого, можно использовать пенициллин. Он тоже подавляет рост числа бактерий, ослабляет всасывание жиров в кишечнике, снижает поглощение жирных кислот белой жировой тканью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.