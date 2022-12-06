Как не растолстеть обратно после диеты. Ответ науки

Как не растолстеть обратно после диеты. Ответ наукиЕсть два способа
К сожалению, после диеты можно снова растолстеть, иногда даже стремительно. Учёные выяснили, почему так происходит и как этого избежать.
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Исследователи из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук обнаружили, что во всём виноват рост числа кишечных бактерий лактобацилл и их метаболитов. Они повышают всасывание жиров в кишечнике, поэтому человек может быстро набрать вес.
Эксперименты на мышах показали, что диета с высоким содержанием белка может помочь предотвратить быстрое накопление жировой ткани. Высокобелковое питание сдерживает рост числа лактобацилл. Помимо этого, можно использовать пенициллин. Он тоже подавляет рост числа бактерий, ослабляет всасывание жиров в кишечнике, снижает поглощение жирных кислот белой жировой тканью.
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