Как недосып влияет на уровень холестерина в крови

Повышенный уровень холестерина в организме в дальнейшем может привести к закупорке артерий. А это уже может способствовать инсульту и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

В крови присутствуют две разновидности холестерина. Их обычно называют «хорошим» и «плохим». Первый снижает риск закупорки сосудов, второй - повышает.

Американские исследователи обнаружили, что ночной недосып может оказать влияние на уровень «плохого» холестерина в крови. В этом исследовании принял участие 371 человек. Всем добровольцам было более 40 лет. После анализа результатов анкетирования и показателей жира в крови учёные пришли к выводу, что сон менее шести часов в день может привести к повышению холестерина и развитию болезней сердца.