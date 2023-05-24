Как некоторые ВИЧ-инфицированные могут контролировать вирус внутри себя

Как некоторые ВИЧ-инфицированные могут контролировать вирус внутри себяИ для чего это изучать
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) сделали открытие, касающееся естественного контроля ВИЧ-инфекции без использования лекарств. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Immunology, проливают свет на то, почему некоторые люди, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, способны предотвратить развитие СПИДа без медицинского вмешательства.
Исследовательская группа проанализировала образцы крови и Т-клеток различных групп людей, включая здоровых пациентов, людей с контролируемой ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию (АРТ). Они обнаружили, что люди с естественным контролем вируса имели CD8+ Т-клетки (тип белых кровяных клеток), которые демонстрировали исключительную способность бороться с инфекцией.
В дальнейшем ученые планируют использовать уникальные характеристики этих Т-клеток, чтобы искусственно вызвать подобный иммунный ответ у людей с прогрессирующим ВИЧ.
Этот прорыв может проложить путь для новых стратегий по усилению естественных механизмов защиты организма от ВИЧ и потенциально привести к более эффективным методам лечения в будущем.
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