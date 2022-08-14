Как нельзя пить кофе, если у вас проблемы с сахаром в крови

Поэтому, если вы следите за уровнем сахара в крови, не стоит пить кофе перед завтраком, то есть перед приёмом пищи. В исследовании 2020 года учёные обнаружили, что употребление двух чашек кофе перед завтраком повышает уровень сахара в крови на 50%.

Дело в том, что белок под названием аденозин блокируется кофеином. Аденозин помогает сообщить организму, сколько инсулина нужно вырабатывать, и помогает клеткам эффективно реагировать на гормон. Употребление кофе перед едой может привести к высвобождению меньшего количества инсулина и сделать клетки менее восприимчивыми к нему, что приведет к повышению уровня сахара в крови. Кроме того, кофеин может повышать уровень гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, в организме. Эти гормоны, в свою очередь, повышают уровень сахара в крови.

Вывод: лучше всего выпить немного кофе вместе со сбалансированным завтраком.

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