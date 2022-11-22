Как неправильное питание влияет на сосуды

Как неправильное питание влияет на сосудыИ почему важно избавляться от вредных привычек в еде
В течение последних нескольких десятилетий количество людей, страдающих ожирением, неуклонно росло. Сейчас же ожирение считается одной из главных причин смерти в мире. Развитие ожирения связывают в основном с неправильным питанием и образом жизни. Но как нездоровый рацион сказывается на сосудах человека?
Команда учёных под руководством Билала Шейха из Института исследований метаболизма, ожирения и сосудов им. Гельмгольца Мюнхенского университета им. Гельмгольца и медицинского факультета Лейпцигского университета выяснила, как ожирение влияет на состояние кровеносных сосудов на молекулярном уровне.
Результаты этого исследования, опубликованные в издании Nature Metabolism, показали, что метаболические заболевания (болезни, связанные с обменом веществ) оказывают различное влияние на сосуды.
Так, кровеносные сосуды в жировой ткани и в печени при метаболических заболеваниях начинают с трудом перерабатывать избыточные липиды. В сосудах почек может развиться в этом случае метаболическая дисфункция, а в сосудах лёгких - появиться сильное воспаление. Кроме того, нарушается транспортировка веществ, связанная с сосудами головного мозга.
Это исследование показало, что из-за вредных пищевых привычек у человека могут развиться со временем различные болезни. Кроме того, стало известно, что улучшить состояние сосудов на молекулярном уровне здоровая диета может, но только частично. К примеру, кровеносные сосуды в печени восстановились почти полностью, а вот сосуды в почках остались сильно повреждёнными, несмотря на снижение веса и правильное питание.