Как неправильное питание влияет на сосуды

Команда учёных под руководством Билала Шейха из Института исследований метаболизма, ожирения и сосудов им. Гельмгольца Мюнхенского университета им. Гельмгольца и медицинского факультета Лейпцигского университета выяснила, как ожирение влияет на состояние кровеносных сосудов на молекулярном уровне.

Результаты этого исследования, опубликованные в издании Nature Metabolism, показали, что метаболические заболевания (болезни, связанные с обменом веществ) оказывают различное влияние на сосуды.