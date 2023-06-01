Как новые технологии изменят сон людей

Как новые технологии изменят сон людейИ что вообще ждёт нас в будущем
Многие из современных технологий, связанных со сном, обещают продлить сон, адаптировать его к графику социальной жизни или вообще отказаться от него. Но насколько это безопасно и к каким последствиям приведёт?
Недавно к снотворным присоединились препараты для бодрствования. Они кажутся более безопасной и мощной альтернативой кофеину. Например, это модафинил. Он улучшает когнитивные функции и может поддерживать бодрствование в течение нескольких дней. Научные исследования по этому поводу, правда, дают неоднозначные результаты. В большинстве стран этот препарат продаётся по рецепту. Однако учёные не знают, как длительный приём таких лекарств влияет на организм. При этом известно, что нарушение режима сна связано с сахарным диабетом и болезнями сердца.
Также многие люди сейчас пользуются различными фитнес-трекерами, умными часами и т.п., чтобы контролировать свой сон. Например, ставят умные будильники, которые звенят в оптимальный момент цикла сна. Используются и приложения с датчиками движения. Скорее всего, в дальнейшем люди будут надевать пижамы с датчиками, которые отслеживают изменение позы во время сна, дыхания, частоты сердечных сокращений. Ещё один вариант будущего - это создание специальной подушки, при обнимании которой человек легче будет засыпать.
В будущем развитие получат и технологии управления сновидениями. Осуществляться это будет для того, чтобы улучшить качество сна, память, вылечить посттравматическое стрессовое расстройство.
Учёные также уже сделали первые шаги к толкованию снов при помощи измерения активности мозга во время сна. Выяснилось, что у людей, которые после сна внутри МРТ-сканера, видели одни и те же образы, были одинаковые модели мозговой активности.
Но есть и негативные последствия развития технологий. К примеру, из-за привычки постоянно в ночное время смотреть в экраны планшетов, смартфонов, телевизоров у людей ухудшается сон, нарушаются циклы сна.
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