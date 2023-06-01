Как новые технологии изменят сон людей

Недавно к снотворным присоединились препараты для бодрствования. Они кажутся более безопасной и мощной альтернативой кофеину. Например, это модафинил. Он улучшает когнитивные функции и может поддерживать бодрствование в течение нескольких дней. Научные исследования по этому поводу, правда, дают неоднозначные результаты. В большинстве стран этот препарат продаётся по рецепту. Однако учёные не знают, как длительный приём таких лекарств влияет на организм. При этом известно, что нарушение режима сна связано с сахарным диабетом и болезнями сердца.

Также многие люди сейчас пользуются различными фитнес-трекерами, умными часами и т.п., чтобы контролировать свой сон. Например, ставят умные будильники, которые звенят в оптимальный момент цикла сна. Используются и приложения с датчиками движения. Скорее всего, в дальнейшем люди будут надевать пижамы с датчиками, которые отслеживают изменение позы во время сна, дыхания, частоты сердечных сокращений. Ещё один вариант будущего - это создание специальной подушки, при обнимании которой человек легче будет засыпать.