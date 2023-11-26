Как нужно спать парам, чтобы их любовь была крепкой

Кроме того, если один из партнёров храпит, то сначала нужно убедиться, что он не страдает сонным апноэ. После лечения люди вновь могут спать вместе.

Одно исследование, проведённое в 2023 году, показало, что большинство людей, которые живут со своим партнёром, лучше спят именно в одной постели с ним. Тем не менее 1/4 участников признались, что им лучше спится ночью в одиночестве.

Известно, что сон вместе с партнёром может плохо сказаться на качестве отдыха ночью.

Ещё один вариант - спать в одной кровати, но под разными одеялами.

Самое главное при всём при этом - чтобы оба человека в паре хорошо высыпались. Иначе недостаток отдыха точно не улучшит их отношения.

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