Как нужно спать парам, чтобы их любовь была крепкой

Как нужно спать парам, чтобы их любовь была крепкойОткажитесь от одной традиции
Существует множество причин, по которым раздельный сон партнёров может сделать их отношения только крепче. И это подтверждают специалисты.
В западном обществе принято, чтобы муж и жена спали в одной постели. Но иногда это может только испортить сон. В частности, если партнёры друг другу в чём-то не подходят.
Плохой сон может быть связан не только с тревогой, стрессом, но и с самими людьми в паре. Нурия Рур, психолог, специализирующийся на проблемах со сном, отмечает, что важно также спать в разных комнатах. Существует мнение, что подобная практика может испортить отношения между партнёрами. Однако проявлять ласку, заниматься сексом лучше не перед отходом ко сну, а в другое время, когда люди ещё не устали от напряжённого дня.
Кроме того, если один из партнёров храпит, то сначала нужно убедиться, что он не страдает сонным апноэ. После лечения люди вновь могут спать вместе.
Одно исследование, проведённое в 2023 году, показало, что большинство людей, которые живут со своим партнёром, лучше спят именно в одной постели с ним. Тем не менее 1/4 участников признались, что им лучше спится ночью в одиночестве.
Известно, что сон вместе с партнёром может плохо сказаться на качестве отдыха ночью.
Ещё один вариант - спать в одной кровати, но под разными одеялами.
Самое главное при всём при этом - чтобы оба человека в паре хорошо высыпались. Иначе недостаток отдыха точно не улучшит их отношения.
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