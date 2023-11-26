Фитнес и здоровье
15:31, 26 ноября 2023
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Как нужно спать парам, чтобы их любовь была крепкой

Откажитесь от одной традиции

Существует множество причин, по которым раздельный сон партнёров может сделать их отношения только крепче. И это подтверждают специалисты.

В западном обществе принято, чтобы муж и жена спали в одной постели. Но иногда это может только испортить сон. В частности, если партнёры друг другу в чём-то не подходят.

Плохой сон может быть связан не только с тревогой, стрессом, но и с самими людьми в паре. Нурия Рур, психолог, специализирующийся на проблемах со сном, отмечает, что важно также спать в разных комнатах. Существует мнение, что подобная практика может испортить отношения между партнёрами. Однако проявлять ласку, заниматься сексом лучше не перед отходом ко сну, а в другое время, когда люди ещё не устали от напряжённого дня.

Как нужно спать парам, чтобы их любовь была крепкой
© Sasin Tipchai

Кроме того, если один из партнёров храпит, то сначала нужно убедиться, что он не страдает сонным апноэ. После лечения люди вновь могут спать вместе.

Одно исследование, проведённое в 2023 году, показало, что большинство людей, которые живут со своим партнёром, лучше спят именно в одной постели с ним. Тем не менее 1/4 участников признались, что им лучше спится ночью в одиночестве.

Известно, что сон вместе с партнёром может плохо сказаться на качестве отдыха ночью.

Ещё один вариант - спать в одной кровати, но под разными одеялами.

Самое главное при всём при этом - чтобы оба человека в паре хорошо высыпались. Иначе недостаток отдыха точно не улучшит их отношения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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