Фитнес и здоровье
15:45, 14 декабря 2023
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Как обезопасить себя инсульта и сердечного приступа во время праздников

Помните о нескольких правилах

Как правило, в конце декабря учащается количество инфарктов и инсультов. Но кардиолог доктор Дональд Ллойд-Джонс из Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета дал несколько советов по этому поводу.

В праздничный период все мы сталкиваемся с большим количеством стресса. Это, а также зимняя холодная погода повышают риск возникновения инсульта или инфаркта миокарда в новогодние и рождественские дни.

В холодную погоду может быть опасно работать с лопатой. Связано это с тем, что мы можем переусердствовать и из-за слишком большого количества одежды наше тело перегреется. Это идеальные условия, чтобы максимизировать нагрузку на сердце.

Как обезопасить себя инсульта и сердечного приступа во время праздников
© Medical Xpress

Как понять, что у человека из-за стресса начался сердечный приступ? У мужчин симптомы включают в себя сильное давление в середине грудной клетки и/или внезапную необъяснимую одышку. Женщины, как правило, сталкиваются с одышкой, сильной усталостью, головокружением.

При инсульте лицо становится опущенным, рука с одной или другой стороны слабее, человек испытывает проблемы с речью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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