Как обезопасить себя от хронического стресса

Как обезопасить себя от хронического стрессаИ чем он так опасен
По словам Ашихмина, когда человек испытывает стресс, у него повышается давление, что может привести к гипертонии, помимо этого он увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.
У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса. Мы лучше переносим острый стресс с последующими периодами отдыха
Ашихмин отмечает, что если вы испытываете стресс, то стоит следить за уровнем своего давления намного чаще. Так, если оно держится на уровне 135/85, то нужно обратиться к специалисту, заявил кардиолог.
А справиться со стрессом вам помогут дыхательные упражнения, принятие ситуации, поддержка близких, упорядоченный режим дня и "цифровая гигиена", отметил Ашихмин.
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