Фитнес и здоровье
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Как обезопасить себя от хронического стресса

И чем он так опасен
Совершенно разные события могут стать причиной стресса, а иногда он еще и переходит в хронический. Однако советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера, кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал, как обезопасить организм от влияния хронической “версии” стресса.
Как обезопасить себя от хронического стресса

По словам Ашихмина, когда человек испытывает стресс, у него повышается давление, что может привести к гипертонии, помимо этого он увеличивает риск развития инфаркта и инсульта.

У меня много пациентов с гипертонией, которая связана именно с хроническим стрессом. Мы плохо приспособлены к жизни в условиях продолжительного стресса. Мы лучше переносим острый стресс с последующими периодами отдыха

Ярослав Ашихмин
Кардиолог

Ашихмин отмечает, что если вы испытываете стресс, то стоит следить за уровнем своего давления намного чаще. Так, если оно держится на уровне 135/85, то нужно обратиться к специалисту, заявил кардиолог.

А справиться со стрессом вам помогут дыхательные упражнения, принятие ситуации, поддержка близких, упорядоченный режим дня и "цифровая гигиена", отметил Ашихмин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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