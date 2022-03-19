Как обезопасить себя от хронического стресса

Ашихмин отмечает, что если вы испытываете стресс, то стоит следить за уровнем своего давления намного чаще. Так, если оно держится на уровне 135/85, то нужно обратиться к специалисту, заявил кардиолог.

А справиться со стрессом вам помогут дыхательные упражнения, принятие ситуации, поддержка близких, упорядоченный режим дня и "цифровая гигиена", отметил Ашихмин.

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