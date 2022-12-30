Как одиноким людям хорошо встретить Новый год

По ее словам, одинокие люди могут искать компанию для встречи Нового года в социальных сетях: “поищите тех, кто оказался в похожей ситуации. Возможно, в соцсетях есть сообщество, кому одиноко в праздники. Обмен сообщениями с новыми людьми помогает почувствовать себя лучше”.

Настроение улучшится, если вы поговорите с кем-то, кому можно открыться и сказать, как тяжело переносить одиночество. В то же время, предупреждает Титарева, нельзя сравнивать себя с другими – она напомнила, что красивые картинки и мотивационные посты в социальных сетях не являются показателями благополучия.

Переживания и трудные времена рано или поздно заканчиваются, и поэтому не стоит винить себя, если праздники не такие, как в другие годы. Кроме того, не стоит зацикливаться на том, что человек не может сделать “здесь и сейчас”, а лучше расслабиться и провести время, занимаясь чем-то значимым для себя: “*послушайте приятную музыку, посмотрите легкое кино с высоким рейтингом или свежий комедийный выпуск любимого телешоу … приготовьте любимое блюдо, сварите глинтвейн, заварите китайский чай по правилам".

Собеседник "Ленты.ру" заверила, что физическая активность также пойдет на пользу.

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