Как определить депрессию у ваших детей

Она считает, что да, потому что клиническая депрессия - это болезнь, которая часто начинается в раннем и среднем детстве и затрагивает примерно каждого восьмого ребенка и подростка.

Распознать, что кто-то испытывает депрессию, может быть непросто, независимо от того, ребенок это или взрослый, считает эксперт.

Люди с этим психическим заболеванием не ходят в слезах и не заявляют, что у них депрессия. На самом деле, они могут казаться совершенно здоровыми. “Родителям не так легко заметить эти признаки, поскольку депрессия не означает, что дети или подростки автоматически выглядят подавленными или грустными”, - говорит Краузе.

Как объяснила врач, есть некоторые общие симптомы депрессии, о которых следует знать. Краузе советует обратить внимание на следующие признаки: Постоянная плаксивость или грусть, безнадежность, изменения в режиме сна, изменения в питании, усталость, жалобы на боль, отказ от занятий, которые им нравились, и общения, проявление негативного отношения к школе, трудности с концентрацией внимания, низкая мотивация

Доктор Краузе говорит, что некоторые симптомы могут остаться незамеченными.

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