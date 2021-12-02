Как определить рак лёгких по рукам и плечам

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Как определить рак лёгких по рукам и плечамИ какие ещё признаки этого заболевания есть
У рака лёгких есть ряд характерных признаков, в которым относится постоянный кашель. Однако существуют и другие симптомы, связанные, например, с руками и плечами. Больше об этом - в материале The Mirror.
Рак лёгких опасен тем, что распространяется по организму очень быстро. Объясняется это тем, что заражённые клетки разносятся вместе с кровью по различным органам. Из очевидных признаков рака этого типа - постоянный кашель с мокротой или кровью, хрипы, одышка. Но есть и иные симптомы. Некоторые из них связаны с состоянием рук и плеч.
Так, человек может при данном заболевании ощущать боль и слабость в руках, плечах. При этом постоянно чувствуется и покалывание. В некоторых случаях рак лёгких может сопровождаться ещё болью в груди, отёками на лице.
Помимо названных признаков, о раке лёгких могут говорить: постоянная одышка и усталость, потеря веса, отсутствие аппетита, постоянные инфекции, связанные с лёгкими, и пр.
Источник: ИноСМИ