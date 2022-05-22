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Как определить раковую родинку

Будьте внимательнее
Как и при любом раке, обнаружение первых симптомов может обеспечить более успешное лечение. Поэтому издание Express Daily со ссылкой на врачей рассказало про признаки того, что ваша родинка может быть раковой.
Как определить раковую родинку

По словам Росса Перри, медицинского директора кожных клиник Cosmedics, следует обратить внимание на новые родинки или уже существующие, которые претерпели следующие изменения: размер, форма, ощущение, цвет, зуд, образование корочки, кровотечение

Он добавил: “Сразу же обратитесь к своему терапевту, чтобы пройти обследование. Существует два вида рака кожи: меланома - более агрессивный вид рака, на который приходится 16 200 случаев заболевания. Рак кожи без меланомы гораздо менее агрессивен и составляет 152 000 случаев в год.”

Вы можете проверить свое тело, стоя обнаженным перед зеркалом во весь рост, согнув руки в локтях и осмотрев предплечья, тыльные и ладонные стороны рук. Возьмите дополнительное зеркало и проверьте заднюю часть ног, нижнюю часть ступней, заднюю часть шеи и не пропустите под линией роста волос, а еще проще – попросите кого-нибудь проверить вас.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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