Как определить раковую родинку

По словам Росса Перри, медицинского директора кожных клиник Cosmedics, следует обратить внимание на новые родинки или уже существующие, которые претерпели следующие изменения: размер, форма, ощущение, цвет, зуд, образование корочки, кровотечение

Он добавил: “Сразу же обратитесь к своему терапевту, чтобы пройти обследование. Существует два вида рака кожи: меланома - более агрессивный вид рака, на который приходится 16 200 случаев заболевания. Рак кожи без меланомы гораздо менее агрессивен и составляет 152 000 случаев в год.”

Вы можете проверить свое тело, стоя обнаженным перед зеркалом во весь рост, согнув руки в локтях и осмотрев предплечья, тыльные и ладонные стороны рук. Возьмите дополнительное зеркало и проверьте заднюю часть ног, нижнюю часть ступней, заднюю часть шеи и не пропустите под линией роста волос, а еще проще – попросите кого-нибудь проверить вас.

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