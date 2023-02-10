Как определить у себя дефицит магния и что с этим делать

Как определить у себя дефицит магния и что с этим делатьМогут помочь миндаль и вода
По данным эпидемиологических исследований, в России около 30% жителей имеют дефицит магния. Директор по маркетингу технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» Мария Кулешова рассказала, почему появляется недостаток этого вещества и как с этим справиться.
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Магний участвует в сотнях различных процессов регуляции и обмена: в синтезе белка, построении костной ткани, усвоении глюкозы и др. В основном дефицит этого вещества развивается из-за шести факторов:
- Стресс.
- Напряженная физическая работа.
- Злоупотребление алкоголем.
- Воздействие высоких температур: жаркий климат, горячие цеха, избыточное посещение бань.
- Беременность и лактация.
- Гормональная контрацепция.
Кроме того, может повлиять питание. Например, потребление преимущественно мяса, птицы, картофеля, молока, молочных продуктов, а также солёных.
Барьер
Дефицит магния может проявиться в виде сердечно-сосудистых заболеваний, повышенного артериального давления, синдрома хронической усталости, нарушения сна, болезней вен, повышенной нервно-мышечной возбудимости. Однако заниматься самодиагностикой не стоит. При подозрении на дефицит, следует проконсультироваться с врачом.
Норма потребления магния в сутки составляет: 65 мг для детей в возрасте 1−3 лет, 110 мг для 4−10 лет и 350 мг для подростков и взрослых.
При этом суточную норму магния можно получать как из пищевых продуктов, так и из питьевой воды. Наибольшее содержание магния встречается в таких продуктах как миндаль и кешью, шпинат, пшеница, соевое молоко, черная фасоль и бобы эдамаме, бурый рис, овсянка, лосось и картофель с кожурой.
Для профилактики специалисты рекомендуют покупать специальные фильтры. Таких моделей на российском рынке несколько, как пример — у бренда «Барьер» есть фильтры линейки «БАРЬЕР АКТИВ». Они обогащают воду до уровня содержания магния примерно 40 мг/л.