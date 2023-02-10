Как определить у себя дефицит магния и что с этим делать

Магний участвует в сотнях различных процессов регуляции и обмена: в синтезе белка, построении костной ткани, усвоении глюкозы и др. В основном дефицит этого вещества развивается из-за шести факторов:

Стресс. Напряженная физическая работа. Злоупотребление алкоголем. Воздействие высоких температур: жаркий климат, горячие цеха, избыточное посещение бань. Беременность и лактация. Гормональная контрацепция.

Кроме того, может повлиять питание. Например, потребление преимущественно мяса, птицы, картофеля, молока, молочных продуктов, а также солёных.