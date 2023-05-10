Как орехи кешью улучшат здоровье мужчин

Исследования показывают, что кешью обладает тремя преимуществами для здоровья мужчин. Эти орехи повышают уровень тестостерона (рекомендуется употреблять 7-10 орехов на завтрак и на ужин). А ещё этот гормон защищает от развития рака предстательной железы.

Помимо этого, орехи кешью увеличивают выработку спермы и полезны для потенции. Поэтому они точно улучшат сексуальную жизнь.