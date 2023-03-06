Как организовать свой рацион так, чтобы в нём было много витамина D

При высоком уровне жиров в крови лучше всего получать витамин D из растительной пищи и из добавок.

Важен ещё и способ приготовления продуктов. К примеру, яйца нужно есть в варёном виде, рыбу - в запечённом (на гриле в фольге либо в огнеупорной посуде). Перед употреблением рыбных консервов необходимо убрать из них лишний жир.

Также для пополнения запасов витамина D нужно употреблять рыбий жир. Вместе с этим рекомендуется есть достаточно овощей, особенно зелёного цвета.

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