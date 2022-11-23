Фитнес и здоровье
17:57, 23 ноября 2022
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Как оставаться здоровым в сезон гриппа и других инфекций

Особенно в праздники

Может показаться, что избежать заражения гриппом или простудой в холодное время года невозможно. Однако эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что есть способы снизить риск развития заболеваний.

Как оставаться здоровым в сезон гриппа и других инфекций

По словам Кэтрин Троизи, эпидемиолога-инфекциониста из UTHealth Houston School, меры защиты, которые использовались для предотвращения распространения COVID-19 раньше, могут быть эффективными при защите от гриппа и респираторных инфекций.

Например, стоит носить маски, соблюдать правила гигиены и учить детей делать то же самое. Нужно мыть руки перед едой, а при кашле и чихании прикрывать рот салфеткой или кашлять/чихать в локоть, а не в руки.

Если вы заболели, то лучшим решением будет оставаться дома.

Как оставаться здоровым в сезон гриппа и других инфекций

Самым эффективным способом предотвратить заражение гриппом или ковидом остаётся вакцинация. Для того чтобы выработать антитела после прививки, организму нужно примерно две недели. Можно также в один день поставить прививки от гриппа и от COVID-19.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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