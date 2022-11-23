Как оставаться здоровым в сезон гриппа и других инфекций

Как оставаться здоровым в сезон гриппа и других инфекцийОсобенно в праздники
Может показаться, что избежать заражения гриппом или простудой в холодное время года невозможно. Однако эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что есть способы снизить риск развития заболеваний.
По словам Кэтрин Троизи, эпидемиолога-инфекциониста из UTHealth Houston School, меры защиты, которые использовались для предотвращения распространения COVID-19 раньше, могут быть эффективными при защите от гриппа и респираторных инфекций.
Например, стоит носить маски, соблюдать правила гигиены и учить детей делать то же самое. Нужно мыть руки перед едой, а при кашле и чихании прикрывать рот салфеткой или кашлять/чихать в локоть, а не в руки.
Если вы заболели, то лучшим решением будет оставаться дома.
Самым эффективным способом предотвратить заражение гриппом или ковидом остаётся вакцинация. Для того чтобы выработать антитела после прививки, организму нужно примерно две недели. Можно также в один день поставить прививки от гриппа и от COVID-19.
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