Как оставаться здоровым в сезон гриппа и других инфекций

По словам Кэтрин Троизи, эпидемиолога-инфекциониста из UTHealth Houston School, меры защиты, которые использовались для предотвращения распространения COVID-19 раньше, могут быть эффективными при защите от гриппа и респираторных инфекций.

Например, стоит носить маски, соблюдать правила гигиены и учить детей делать то же самое. Нужно мыть руки перед едой, а при кашле и чихании прикрывать рот салфеткой или кашлять/чихать в локоть, а не в руки.

Если вы заболели, то лучшим решением будет оставаться дома.