Как отбеливающие пасты вредят вашим зубам

Как отбеливающие пасты вредят вашим зубамОбъясняет стоматолог
Косметический стоматолог и основатель Marylebone Smile Clinic доктор Сахил Патель отмечает, что сегодня действительно есть средства для зубов, содержащие мягкий отбеливающий компонент PAP. Но пока что известно, что он позволяет сделать зубы белее лишь на короткий срок, а исследования, связанные с его безопасностью и долгосрочным влияем на зубы, ещё проводятся.
По словам специалиста, лучшим выбором всё же будет посещение стоматолога для отбеливания зубов.
Всего существуют три или четыре разновидности зубной пасты. Это фторированная, паста для чувствительных зубов (тоже с фтором), нефторированная, отбеливающая. Лучше всего, по мнению представителей Marylebone Smile Clinic, для поддержания здоровья зубов использовать первые две.
Абсолютно точно следует избегать паст без фтора. Отбеливающие пасты и пасты для курильщиков же могут воздействовать на зубы слишком агрессивно.
Чем же всё-таки опасны отбеливающие пасты для зубов? Доктор Сахил подчеркнул, что такие пасты делают зубы белее за счёт того, что убирают тонкий слой эмали с зубов. Проблема в том, что толщина эмали - всего лишь 0,5-1 мм. К тому же эмаль должна прослужить вам всю жизнь. В результате в дальнейшем из-за такого способа отбеливания вы столкнётесь с проблемами.
Среди таких проблем - повышение чувствительности зубов, изменение цвета зубов на более жёлтый, потребность в дополнительной стоматологической помощи в более позднем возрасте.
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