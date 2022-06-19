Как отбеливающие пасты вредят вашим зубам

Косметический стоматолог и основатель Marylebone Smile Clinic доктор Сахил Патель отмечает, что сегодня действительно есть средства для зубов, содержащие мягкий отбеливающий компонент PAP. Но пока что известно, что он позволяет сделать зубы белее лишь на короткий срок, а исследования, связанные с его безопасностью и долгосрочным влияем на зубы, ещё проводятся.

По словам специалиста, лучшим выбором всё же будет посещение стоматолога для отбеливания зубов.

Всего существуют три или четыре разновидности зубной пасты. Это фторированная, паста для чувствительных зубов (тоже с фтором), нефторированная, отбеливающая. Лучше всего, по мнению представителей Marylebone Smile Clinic, для поддержания здоровья зубов использовать первые две.