Как отказ от мяса влияет на здоровье человека

По итогам исследования оказалось, что если те, кто не ел мясо, не принимали пищевые добавки с йодом и витамином В12, то уровень этих веществ у них значительно снижался. Известно, что йод содержится в молочных продуктах, яйцах, белой рыбе и морепродуктах. Вся эта пища запрещена в рамках веганской диеты.

Кроме того, у мясоедов, перешедших на веганскую диету, примерно в 10 раз снизился уровень холестерина в крови. Это способствовало снижению вероятности развития болезней сердца. Также у этих людей наблюдалось снижение потребления насыщенных жирных кислот.

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