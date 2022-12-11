Как отличить грипп от коронавируса

Болибок пояснил, что для гриппа характерно отсутствие температуры: “Коронавирус может протекать бессимптомно без повышения температуры, а вот H1N1 скорее всего будет выдавать температуру. Это такой нюанс, по которому немного можно сориентироваться, хотя это не 100 процентов”.

При этом он отмечает, что лихорадка, например, не является стопроцентным симптомом гриппа. Для него скорее характерны ломота в теле и головные боли.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра “Вектор” Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов рассказал, что развивающийся свиной грипп опасен для россиян из-за коронавируса.

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