Как отличить натуральный арбуз от нитратного

Как объясняет эксперт, такие арбузы можно отличить по внешним признакам, среди которых белые или желтые прожилки и не сахаристая мякоть.

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