Как отличить натуральный арбуз от нитратного

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Как отличить натуральный арбуз от нитратногоИ в чем опасность таких арбузов
Скоро полки магазинов заполнятся арбузами. Учитывая, что некоторые плоды могут быть выращены не совсем натуральным способом, диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать полезный арбуз и отличить его от нитратного.
По словам Соломатиной, когда сезон арбузов еще не наступает, многие фермеры выращивают плоды с применением стимуляторов роста, наиболее популярный из которых – селитра.
Из-за этого арбузы опасны большим количеством нитратов, которые при определенных условиях становятся нитритами. Они могут переводить гемоглобин в неактивную форму. Что нарушает процесс дыхания клеток, как следствие, ткани и органы испытывают гипоксию
Елена Соломатина
Диетолог
Как объясняет эксперт, такие арбузы можно отличить по внешним признакам, среди которых белые или желтые прожилки и не сахаристая мякоть.
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