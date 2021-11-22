Как отличить простудный кашель от кашля из-за сигарет

Кроме того, простудный кашель всегда начинается как сухой. Только через какое-то время появляется мокрота. Ещё к важным признакам простудного кашля относят боль в горле, насморк. А проходит это всё в течение трёх недель.

Что же касается COVID-19, то в этом случае кашель сам по себе сухой. Мокроты в таких случаях тоже не бывает.