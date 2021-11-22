Как отличить простудный кашель от кашля из-за сигарет

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Как отличить простудный кашель от кашля из-за сигаретОбъясняет врач
На самом деле существует ряд характерных признаков, свидетельствующих о кашле, связанном с курением. О них - в материале газеты «Вечерняя Москва».
Как отмечает пульмонолог Владимир Шмелев, кашель при курении имеет несколько особенностей. Прежде всего, он проявляется три месяца в году. Далее - такой кашель с мокротой не сопровождается болью в мышцах. Человек не жалуется на высокую температуру и озноб, как бывает при ОРВИ.
Кроме того, простудный кашель всегда начинается как сухой. Только через какое-то время появляется мокрота. Ещё к важным признакам простудного кашля относят боль в горле, насморк. А проходит это всё в течение трёх недель.
Что же касается COVID-19, то в этом случае кашель сам по себе сухой. Мокроты в таких случаях тоже не бывает.
Источник: Вечерняя Москва