Как отличить симптомы ОРВИ от признаков COVID-19

Как отличить симптомы ОРВИ от признаков COVID-19И чем опасно заражение коронавирусом при гриппе или ОРВИ
Как отмечает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сейчас у некоторых пациентов ОРВИ стала начинаться с высокой температуры либо с субфебрильной (38-38,5 градуса). При этом даже потеря вкуса и обоняния в результате заражения ковидом не наблюдается уже у большинства.
В чём ещё схожи ОРВИ и COVID-19? В обоих случаях у человека постепенно возникает лихорадка, насморк, заложенность носа, кашель, чихание, температура, боль в горле. А ещё есть схожесть с гриппом: и ковид, и грипп могут протекать бессимптомно, а могут крайне тяжело и привести к летальному исходу.
Если же говорить о различиях таких заболеваний, как ОРВИ и коронавирус, то их несколько. Так, при COVID-19 наблюдается температура, а также возникают симптомы, которые бывают при отравлении: рвота, тошнота, мигрень, слабость, боль в мышцах и суставах. Также перечисленные признаки могут встречаться и по отдельности.
Кроме того, при заражении ковидом на пятый-седьмой день у многих температура поднимается выше 38 градусов, возникает озноб. Это может привести к пневмонии. В то же время в случае с ОРВИ на пятый день симптомы болезни становятся менее выраженными.
Наконец, кашель. При ОРВИ он довольно быстро превращается в мокрый, в результате мокрота легко выводится из органов дыхательной системы. А вот при коронавирусе он сухой, выматывающий, непродуктивный. Ещё один довольно частый признак COVID-19 - это диарея (по данным Роспотребнадзора, она возникает в 30-50 % случаев).
Важно, что на ковид может «накладываться» грипп либо ОРВИ. Тогда, как отмечают британские учёные, человека ждут более тяжёлые последствия этих заболеваний, в том числе энцефалит (то есть воспаление тканей головного мозга).