Как отличить симптомы ОРВИ от признаков COVID-19

Если же говорить о различиях таких заболеваний, как ОРВИ и коронавирус, то их несколько. Так, при COVID-19 наблюдается температура, а также возникают симптомы, которые бывают при отравлении: рвота, тошнота, мигрень, слабость, боль в мышцах и суставах. Также перечисленные признаки могут встречаться и по отдельности.

Кроме того, при заражении ковидом на пятый-седьмой день у многих температура поднимается выше 38 градусов, возникает озноб. Это может привести к пневмонии. В то же время в случае с ОРВИ на пятый день симптомы болезни становятся менее выраженными.

Наконец, кашель. При ОРВИ он довольно быстро превращается в мокрый, в результате мокрота легко выводится из органов дыхательной системы. А вот при коронавирусе он сухой, выматывающий, непродуктивный. Ещё один довольно частый признак COVID-19 - это диарея (по данным Роспотребнадзора, она возникает в 30-50 % случаев).

Важно, что на ковид может «накладываться» грипп либо ОРВИ. Тогда, как отмечают британские учёные, человека ждут более тяжёлые последствия этих заболеваний, в том числе энцефалит (то есть воспаление тканей головного мозга).