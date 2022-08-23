Как относиться к старению позитивно: четыре способа

Как относиться к старению позитивно: четыре способаОни помогут вам быть здоровее
Ряд исследований, проведённых за последние 20 лет, демонстрируют, что люди с более позитивным отношением к старению в целом живут дольше и сами по себе здоровее, чем те, кто воспринимает этот процесс негативно.
Также в исследовании, результаты которого были опубликованы в JAMA Network Open, говорится, что у тех, кто в большей мере удовлетворён старением, вероятность смерти по любой причине в течение четырёх лет была на 43 % ниже. Кроме того, у таких людей был ниже риск развития диабета, рака, болезней сердца, появления инсульта. Также мозг у них работал лучше, они чаще занимались спортом и реже сталкивались с проблемами со сном, были в целом менее одиноки, более целеустремлённы и позитивны, реже страдали депрессией.
Вот как можно выработать оптимистичное восприятие старения.
Будьте целеустремлёнными. После выхода на пенсию постарайтесь найти занятия, которые будут соответствовать вашим ценностям. К примеру, если у вас в приоритетах семья, то помогайте с воспитанием внуков. Можно попробовать себя и в волонтёрской деятельности.
Отвергайте негативные стереотипы о старении. Согласно исследованиям, такие стереотипы могут навредить как физическому, так и умственному здоровью человека. Национальный институт старения также утверждает, что физические упражнения способны уменьшить вероятность развития болезней сердца, гипертонии, диабета второго типа, улучшить сон, снизить риск падений.
Оставайтесь социально активными. Из-за социальной изоляции и одиночества у вас с большей вероятностью ухудшится физическое и психическое здоровье, повысится риск инсультов, инфаркта, возникнет неудовлетворённость жизнью, депрессия, появятся трудности в повседневной жизни, сформируется низкая самооценка. Поэтому важно заводить новые знакомства.
Пробуйте новое. Вы можете или обучать других тому, что уже умеете, или пробовать что-то, что не связано с тяжёлыми физическими нагрузками. Кроме того, согласно научным исследованиям, пожилые, которые приобретают новые навыки, могут улучшить память, повысить самооценку и общее качество жизни.
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