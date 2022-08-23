Как относиться к старению позитивно: четыре способа

Ряд исследований, проведённых за последние 20 лет, демонстрируют, что люди с более позитивным отношением к старению в целом живут дольше и сами по себе здоровее, чем те, кто воспринимает этот процесс негативно.

Также в исследовании, результаты которого были опубликованы в JAMA Network Open, говорится, что у тех, кто в большей мере удовлетворён старением, вероятность смерти по любой причине в течение четырёх лет была на 43 % ниже. Кроме того, у таких людей был ниже риск развития диабета, рака, болезней сердца, появления инсульта. Также мозг у них работал лучше, они чаще занимались спортом и реже сталкивались с проблемами со сном, были в целом менее одиноки, более целеустремлённы и позитивны, реже страдали депрессией.

Вот как можно выработать оптимистичное восприятие старения.