Как пандемия COVID-19 повлияла на сон людей

Как отмечает профессор Колин Эспи, соавтор исследования, в котором приняли участие люди из разных стран, коронавирус и пандемия стали причиной нарушений сна. В частности, люди начали гораздо чаще страдать бессонницей. Приняли участие в этом исследовании 22 330 взрослых людей из 13 стран. Все полученные данные были опубликованы в издании Sleep Medicine.

Эксперт добавляет, что на начальном этапе пандемии клинические симптомы бессонницы встречались у 36,7% участников, при этом 17,4% человек столкнулись с признаками бессонницы как заболевания. Больше всего людей, страдающих бессонницей, оказалось в Великобритании, Канаде, Бразилии, США, Польше и Норвегии. Также другое исследование (его результаты опубликованы в The Lancet) продемонстрировало, что медики чаще имеют проблемы со сном, чем население в целом.