Как пандемия коронавируса повлияла на употребление алкогольных напитков мужчинами и женщинами

Помимо этого, исследование продемонстрировало, что количество негативных последствий и проблем, связанных с алкоголем, наоборот, возросло. Так, у мужчин в ходе пандемии их число увеличилось на 69%, а у женщин - на 49%. А вот причины возникновения эти проблем всё ещё неясны.

По мнению учёных, мужчины могли сокращать количество выпитого со временем из-за проблем, связанных с алкоголем. Другой причиной может являться увеличение зоны их ответственности в период пандемии: необходимость иметь заработок, обеспечивать семью и пр. В целом же спиртных напитков употребляли с начала пандемии COVID-19 представители мужского пола больше.