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Как пандемия коронавируса повлияла на употребление алкогольных напитков мужчинами и женщинами

Это выяснили эксперты RAND Corporation
Согласно данным, полученным в ходе нового исследования RAND Corporation, в период пандемии мужчины стали реже пить алкоголь. А вот частота употребления спиртных напитков женщинами осталась на том же уровне. Подробнее об этом - в материале.
Как пандемия коронавируса повлияла на употребление алкогольных напитков мужчинами и женщинами

Результаты исследования, в ходе которого анализировалось употребление алкоголя 1118 американцами в возрасте от 30 до 80 лет в пандемию (май-июль 2020 года, октябрь-ноябрь 2020 года, март 2021 года), показали уменьшение употребления мужчинами спиртного в среднем на 20 процентов. А вот у женщин значимых изменений не наблюдалось. Все полученные данные были опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence.

Как пандемия коронавируса повлияла на употребление алкогольных напитков мужчинами и женщинами

Помимо этого, исследование продемонстрировало, что количество негативных последствий и проблем, связанных с алкоголем, наоборот, возросло. Так, у мужчин в ходе пандемии их число увеличилось на 69%, а у женщин - на 49%. А вот причины возникновения эти проблем всё ещё неясны.

По мнению учёных, мужчины могли сокращать количество выпитого со временем из-за проблем, связанных с алкоголем. Другой причиной может являться увеличение зоны их ответственности в период пандемии: необходимость иметь заработок, обеспечивать семью и пр. В целом же спиртных напитков употребляли с начала пандемии COVID-19 представители мужского пола больше.

Источник: Medical Xpress
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