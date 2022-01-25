Как пандемия коронавируса повлияла на употребление алкогольных напитков мужчинами и женщинами

Как пандемия коронавируса повлияла на употребление алкогольных напитков мужчинами и женщинамиЭто выяснили эксперты RAND Corporation
Результаты исследования, в ходе которого анализировалось употребление алкоголя 1118 американцами в возрасте от 30 до 80 лет в пандемию (май-июль 2020 года, октябрь-ноябрь 2020 года, март 2021 года), показали уменьшение употребления мужчинами спиртного в среднем на 20 процентов. А вот у женщин значимых изменений не наблюдалось. Все полученные данные были опубликованы в журнале Drug and Alcohol Dependence.
Помимо этого, исследование продемонстрировало, что количество негативных последствий и проблем, связанных с алкоголем, наоборот, возросло. Так, у мужчин в ходе пандемии их число увеличилось на 69%, а у женщин - на 49%. А вот причины возникновения эти проблем всё ещё неясны.
По мнению учёных, мужчины могли сокращать количество выпитого со временем из-за проблем, связанных с алкоголем. Другой причиной может являться увеличение зоны их ответственности в период пандемии: необходимость иметь заработок, обеспечивать семью и пр. В целом же спиртных напитков употребляли с начала пандемии COVID-19 представители мужского пола больше.