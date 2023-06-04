Как пищевая сода поможет вам быстрее похудеть

Как пищевая сода поможет вам быстрее похудетьОбъяснил диетолог
По словам специалиста в области питания, пищевая сода может значительно увеличить эффективность тренировок и ускорить процесс похудения у женщин.
Эксперт по питанию из Bulk.com отметил, что пищевая сода обладает свойством снижать усталость во время выполнения высокоинтенсивных упражнений. То есть она действует как стимулятор. Объясняется это тем, что сода может уменьшать количество ионов водорода, образующихся в ходе анаэробного метаболизма.
Благодаря этому женщины, которые стремятся похудеть, могут уделять больше времени физическим упражнениям высокой интенсивности. Кроме того, пищевая сода поможет сократить период восстановления мышц после тренировки.
Среди высокоинтенсивных видов деятельности выделяют тяжёлую атлетику, плавание, бег, езду на велосипеде. Научные исследования показывают, что самая эффективная доза пищевой соды для снижения веса - 0,3 г на 1 кг. Принимать это надо за 60-180 минут до тренировки. Пищевую соду вы можете получить, например, из кокосового протеинового торта или из другого блюда.
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