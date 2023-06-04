Как пищевая сода поможет вам быстрее похудеть

Эксперт по питанию из Bulk.com отметил, что пищевая сода обладает свойством снижать усталость во время выполнения высокоинтенсивных упражнений. То есть она действует как стимулятор. Объясняется это тем, что сода может уменьшать количество ионов водорода, образующихся в ходе анаэробного метаболизма.

Благодаря этому женщины, которые стремятся похудеть, могут уделять больше времени физическим упражнениям высокой интенсивности. Кроме того, пищевая сода поможет сократить период восстановления мышц после тренировки.