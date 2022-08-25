Как питание влияет на поведение, настроение и работу мозга человека

Ключом к здоровью мозга считается баланс питательных веществ организме. Если у человека недостаток или избыток витаминов, аминокислот, жиров, сахаров, то это может положительно или отрицательно сказаться на его поведении.

Как и дефицит витамина С, недостаток витамина B3 может спровоцировать появление заболевания, связанного с работой мозга, - пеллагры. Это болезнь, при которой у людей возникает слабоумие. При этом исследования показали, что увеличение уровня витамина В3 может смягчить последствия болезни Альцгеймера, Хантингтона, Паркинсона.

Недостаток йода опасен тем, что в организме не производится нужное количество гормонов щитовидной железы. А это негативно влияет на обмен веществ, сон, аппетит.