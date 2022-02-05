Как по цвету ладоней определить предстоящие проблемы с печенью

По словам специалистов клиники, сейчас одна из самых распространенных патологий, связанная с печенью – жировая болезнь. Она является причиной повышенной усталости у человека, а также вызывает неприятное ощущение в верхней правой части живота. Если вовремя не заняться лечением этого недуга, то это приведет к возникновению неалкогольного стеатогепатита, который, в свою очередь, может стать катализатором для цирроза печени.

Когда у пациента имеются проблемы с печенью, от безобидных до смертельно опасных, чаще всего в нижней части ладони, под большим пальцем, могут появляться красные пятна, а если надавить на эти пятна, то покраснение на некоторое время исчезает, но вскоре появляется снова.

Врачи настоятельно рекомендуют, при обнаружении таких пятен, срочно обращаться за помощью к врачу, потому что это может говорить о значительном ухудшении здоровья печени.

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