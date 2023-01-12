Как по цвету языка понять, что у вас повышен холестерин

Как по цвету языка понять, что у вас повышен холестеринЦвет языка может многое рассказать о здоровье человека
При повышенном уровне холестерина в крови у человека со временем начнут появляться различные осложнения. Однако у многих высокий холестерин никак не себя не проявляет. Иногда о наличии подобной проблемы можно узнать по состоянию языка.
Фото: Algester Medical Centre
В медицинском журнале Frontiers in Medicine в 2021 году были указаны признаки застоя крови. Это язык тёмно-фиолетового цвета и расширение подъязычной вены.
Среди других таких симптомов выделяются тёмно-красные либо синеватые губы, учащённое сердцебиение, ощущение стеснения в груди или колющая боль.
Кончик языка при застое крови будет иметь фиолетово-синий цвет либо на кончике языка будут образовываться пятна красного цвета. Подъязычные вены при этом могут быть тёмными или изогнутыми и толстыми.
Как отмечает врач TMC в клинике Eu Yang Sang TMC Ли Гуан Цзюнь, застой крови - это признак высокого уровня холестерина в организме.
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