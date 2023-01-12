Как по цвету языка понять, что у вас повышен холестерин

Кончик языка при застое крови будет иметь фиолетово-синий цвет либо на кончике языка будут образовываться пятна красного цвета. Подъязычные вены при этом могут быть тёмными или изогнутыми и толстыми.

Как отмечает врач TMC в клинике Eu Yang Sang TMC Ли Гуан Цзюнь, застой крови - это признак высокого уровня холестерина в организме.

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