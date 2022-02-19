Как по глазам определить повреждение нервов из-за нехватки витамина В12

Витамин B12 - это водорастворимый витамин, который хранится в печени. Это питательное вещество является ключевым для множества биологических процессов в организме, включая производство красных кровяных телец и функционирование нервной системы.

Поскольку витамин B12 необходим для защиты нервов, при его низком уровне зрительные нервы подвергаются опасности повреждения. Это происходит потому, что нервы покрыты защитным слоем, известным как миелин, который защищает нервы.

При недостатке В12 выработка миелина прекращается, что делает нервные окончания уязвимыми. На этом этапе может возникнуть периферическая невропатия, которая на начальных стадиях обычно вызывает ощущение покалывания в руках и ногах.

Роль B12 в нервной системе означает, что его дефицит может привести к повреждению зрительного нерва. Сайт о здоровье "Меданта" объясняет: “Нарушенное и затуманенное зрение может ... возникнуть в результате дефицита витамина В12”.

По данным медицинского издания Medical Daily: “Подергивание глаз и спазмы век также являются признаками, по которым можно определить дефицит витамина В12”.

На сегодняшний день существуют убедительные доказательства того, что эти состояния могут быть обращены вспять при адекватном приеме B12. Однако в любом случае, стоит обратиться к врачам.

Ученые ранее подчеркивали, что хотя подергивание век может быть проявлением дефицита В12, оно остается редким.

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