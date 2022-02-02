Как по лицу определить, что у вас цирроз печени: два признака

Как по лицу определить, что у вас цирроз печени: два признакаИх перечисляет издание Daily Express
Избыточное отложение жира опасно тем, что практически никак себя не проявляет до перехода в опасную для человека стадию. Тем не менее есть два признака, которые могут свидетельствовать о наличии проблем с печенью. При этом важно понимать, что жировая болезнь печени может быть двух видов: алкогольная (развивается при злоупотреблении спиртным) и неалкогольная (появляется у тех, кто склонен к развитию ожирения и других заболеваний). На ранних стадиях эту болезнь можно и не обнаружить, а вот на более поздних появляются характерные признаки.
К симптомам цирроза печени органы здравоохранения, как отмечает автор статьи, относят носовые кровотечения, белки глаз жёлтого цвета. Всё это можно легко заметить у человека невооружённым взглядом.
Из других признаков заболевания - кожный зуд, спутанность сознания, скопления кровеносных сосудов в форме паутины.
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