Как по лицу определить, что у вас цирроз печени: два признака

К симптомам цирроза печени органы здравоохранения, как отмечает автор статьи, относят носовые кровотечения, белки глаз жёлтого цвета. Всё это можно легко заметить у человека невооружённым взглядом.

Из других признаков заболевания - кожный зуд, спутанность сознания, скопления кровеносных сосудов в форме паутины.

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