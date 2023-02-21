Как по лицу понять, что вы едите много сахара

Плохо влияет сахар на состояние кожи из-за процесса гликирования. Начинается этот процесс тогда, когда у человека в организме сахара накапливается слишком много. Обычно такое встречается у людей с диабетом, но и у здоровых тоже.

При гликировании образуются AGE - продвинутые продукты гликирования. При накоплении этих веществ серьёзно повреждаются строительные материалы кожи, то есть эластин и коллаген.