Как по лицу понять, что вы едите много сахара

Как по лицу понять, что вы едите много сахараЕсть несколько признаков
Ни для кого не секрет, что сахар негативно влияет на организм в целом. Из-за него разрушаются зубы, появляется сахарный диабет и ожирение. Кроме того, кожа тоже начинает выглядеть не лучшим образом.
Фото: Live Science
Плохо влияет сахар на состояние кожи из-за процесса гликирования. Начинается этот процесс тогда, когда у человека в организме сахара накапливается слишком много. Обычно такое встречается у людей с диабетом, но и у здоровых тоже.
При гликировании образуются AGE - продвинутые продукты гликирования. При накоплении этих веществ серьёзно повреждаются строительные материалы кожи, то есть эластин и коллаген.
VitalikRadko
По лицу можно легко понять, ест ли человек много сахара. На это указывают такие симптомы, как образование морщин (в особенности над верхней губой), шероховатость, сухость кожи, потеря ей эластичности. Также у человека могут появиться пигментные пятна.
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