Как по ногам понять, что у вас рак

Фитнес и здоровье
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Как по ногам понять, что у вас ракОбъяснил врач
Состояние ног может указывать на некоторые болезни. Например, на рак. О четырёх возможных симптомах онкологических заболеваний - в материале.
Гуанчжоу Чай Шэнтин, заместитель заведующего ортопедического отделения третьей больницы при Университете традиционной китайской медицины города Гуанчжоу, отметил, что ноги можно назвать вторым сердцем. Другими словами, по их внешнему виду и функционированию можно понять, страдает ли человек некоторыми болезнями. Среди таких заболеваний - например, рак.
Есть четыре симптома, которые должны вас насторожить.
- Постоянно болят ноги и поясница. При этом такую боль очень тяжело облегчить. При раке щитовидной железы, лёгких, почек, молочной железы, предстательной железы могут болеть ноги, шея, плечи, поясница. Эта боль будет становиться сильнее в ночное время.
- Появление странных опухолей на ногах. Нередко они возникают у подростков. Представляют собой они твёрдые образования, при этом вены можно легко прощупать. Место на поверхности опухоли или вокруг неё может болеть.
- Возникновение необъяснимого отёка. Одним из первых симптомов онкологического заболевания у некоторых является именно отёк ног. Однако нужно отметить, что такое состояние характерно и для других болезней: тяжёлой сердечной недостаточности, нарушений функционирования почек, тромбоза глубоких вен.
- Меняется цвет кожи на ногах. Потемнение может говорить о нарушении метаболизма. Вообще такие изменения встречаются при наличии злокачественной меланомы, плоскоклеточной карциномы.
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