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Как по ногам понять, что у вас рак

Объяснил врач
Состояние ног может указывать на некоторые болезни. Например, на рак. О четырёх возможных симптомах онкологических заболеваний - в материале.
Как по ногам понять, что у вас рак

Гуанчжоу Чай Шэнтин, заместитель заведующего ортопедического отделения третьей больницы при Университете традиционной китайской медицины города Гуанчжоу, отметил, что ноги можно назвать вторым сердцем. Другими словами, по их внешнему виду и функционированию можно понять, страдает ли человек некоторыми болезнями. Среди таких заболеваний - например, рак.

Есть четыре симптома, которые должны вас насторожить.

  1. Постоянно болят ноги и поясница. При этом такую боль очень тяжело облегчить. При раке щитовидной железы, лёгких, почек, молочной железы, предстательной железы могут болеть ноги, шея, плечи, поясница. Эта боль будет становиться сильнее в ночное время.
  1. Появление странных опухолей на ногах. Нередко они возникают у подростков. Представляют собой они твёрдые образования, при этом вены можно легко прощупать. Место на поверхности опухоли или вокруг неё может болеть.
Как по ногам понять, что у вас рак
  1. Возникновение необъяснимого отёка. Одним из первых симптомов онкологического заболевания у некоторых является именно отёк ног. Однако нужно отметить, что такое состояние характерно и для других болезней: тяжёлой сердечной недостаточности, нарушений функционирования почек, тромбоза глубоких вен.
  1. Меняется цвет кожи на ногах. Потемнение может говорить о нарушении метаболизма. Вообще такие изменения встречаются при наличии злокачественной меланомы, плоскоклеточной карциномы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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