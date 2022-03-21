Как по ногам понять, что у вас рак

Гуанчжоу Чай Шэнтин, заместитель заведующего ортопедического отделения третьей больницы при Университете традиционной китайской медицины города Гуанчжоу, отметил, что ноги можно назвать вторым сердцем. Другими словами, по их внешнему виду и функционированию можно понять, страдает ли человек некоторыми болезнями. Среди таких заболеваний - например, рак.

Есть четыре симптома, которые должны вас насторожить.

Постоянно болят ноги и поясница. При этом такую боль очень тяжело облегчить. При раке щитовидной железы, лёгких, почек, молочной железы, предстательной железы могут болеть ноги, шея, плечи, поясница. Эта боль будет становиться сильнее в ночное время.