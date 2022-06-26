Как по одежде понять, что у вашего родственника болезнь Альцгеймера

Исследования показывают, что если человек раньше одевался аккуратно и элегантно, а потом внезапно стал носить неряшливую одежду, то это может говорить о болезни Альцгеймера.

Из других необычных признаков этого заболевания - изменение чувства юмора, использование нецензурных выражений, отсутствие контроля за тем, что человек произносит вслух. Эксперты из Университета Южной Калифорнии также выяснили, что пациенты с Альцгеймером на ранних стадиях чаще раздают деньги другим.

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