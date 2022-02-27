Как по пальцам определить риск инсульта: три признака

На развитие гипертонии оказывают влияние множество факторов. Это и наследственность, и состояние окружающей среды, и возраст человека, и его образ жизни, и др. К тому же известно, что повышенное давление приводит к инсульту. Подобное состояние распознать можно по трём признакам, связанным с пальцами.

Ухудшение подвижности пальцев. Среди симптомов инсульта - скованность пальцев и сильное побеление их подушечек. Это говорит о том, что кровообращение в организме нарушено.