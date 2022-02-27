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Как по пальцам определить риск инсульта: три признака

Об этом пишет китайское издание WeChat
Из-за гипертонии, как известно, может возникнуть инсульт. Такое состояние важно вовремя распознать. Подробнее об этом - в статье.
Как по пальцам определить риск инсульта: три признака

На развитие гипертонии оказывают влияние множество факторов. Это и наследственность, и состояние окружающей среды, и возраст человека, и его образ жизни, и др. К тому же известно, что повышенное давление приводит к инсульту. Подобное состояние распознать можно по трём признакам, связанным с пальцами.

  1. Ухудшение подвижности пальцев. Среди симптомов инсульта - скованность пальцев и сильное побеление их подушечек. Это говорит о том, что кровообращение в организме нарушено.
Как по пальцам определить риск инсульта: три признака
  1. Вздутие на пальцах кровеносных сосудов. При гипертонии сосуды на пальцах могут временно вздуваться, поэтому необходимо внимательно следить за этим признаком. Так будет возможность вовремя распознать закупорку сосудов.
  1. Онемение пальцев. В случае если оно происходит часто и долго не проходит, нужно обратиться к врачу. Он назначит необходимые обследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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