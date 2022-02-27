Как по пальцам определить риск инсульта: три признака

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Как по пальцам определить риск инсульта: три признакаОб этом пишет китайское издание WeChat
Из-за гипертонии, как известно, может возникнуть инсульт. Такое состояние важно вовремя распознать. Подробнее об этом - в статье.
На развитие гипертонии оказывают влияние множество факторов. Это и наследственность, и состояние окружающей среды, и возраст человека, и его образ жизни, и др. К тому же известно, что повышенное давление приводит к инсульту. Подобное состояние распознать можно по трём признакам, связанным с пальцами.
- Ухудшение подвижности пальцев. Среди симптомов инсульта - скованность пальцев и сильное побеление их подушечек. Это говорит о том, что кровообращение в организме нарушено.
- Вздутие на пальцах кровеносных сосудов. При гипертонии сосуды на пальцах могут временно вздуваться, поэтому необходимо внимательно следить за этим признаком. Так будет возможность вовремя распознать закупорку сосудов.
- Онемение пальцев. В случае если оно происходит часто и долго не проходит, нужно обратиться к врачу. Он назначит необходимые обследования.
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Источник: ИноСМИ