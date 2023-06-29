Как по размеру родинки понять, есть ли у вас рак кожи

Как по размеру родинки понять, есть ли у вас рак кожиВ Великобритании рак кожи находится на пятом месте по распространённости
Меланома (один из типов рака кожи) может возникнуть при регулярном использовании солярия или проведении на солнце большого количества времени. Обнаружить меланому можно по изменению размера, цвета, формы родинок.
Один из первых возможных признаков меланомы - это увеличение размера родинки. Особенно если родинка стала шире. Обычно меланомы имеют ширину более 6 мм.
Обратите внимание и на изменение цвета родинки. Меланомы могут представлять собой смесь разных цветов: коричневого с чёрным, красным, розовым, белым или синим оттенком. У людей с рыжими волосами и светлой кожей меланома может быть только розовой или красной.
Ещё одно изменение, на которое стоит обратить внимание, - это изменение формы родинки. Меланома в отличие от обычных родинок имеет тенденцию быть неровной, неправильной формы с неровными краями.
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