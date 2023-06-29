Как по размеру родинки понять, есть ли у вас рак кожи

Один из первых возможных признаков меланомы - это увеличение размера родинки. Особенно если родинка стала шире. Обычно меланомы имеют ширину более 6 мм.

Обратите внимание и на изменение цвета родинки. Меланомы могут представлять собой смесь разных цветов: коричневого с чёрным, красным, розовым, белым или синим оттенком. У людей с рыжими волосами и светлой кожей меланома может быть только розовой или красной.