Как по рукам понять, что у вас проблемы с печенью

На ранней стадии жировая болезнь печени зачастую не имеет никаких симптомов. Поэтому часто она остаётся незамеченной. Но чем дольше всё это не лечится, тем сильнее воспаляется печень.

Всё это может привести к циррозу, то есть самой поздней стадии жировой болезни печени. По данным клиники Майо, об этом могут свидетельствовать три признака на руках. Это покраснение ладоней, бледные ногти (особенно на указательном и большом пальцах), сгибание пальцев, при котором их кончики растопыриваются.

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