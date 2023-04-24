Как по рукам понять, что у вас проблемы с печенью

Как по рукам понять, что у вас проблемы с печеньюЕсть три признака
Печень - один из жизненно важных органов человека. Поэтому любые проблемы с печенью могут серьёзно повлиять на состояние всего организма. И вот как определить по состоянию рук, что у вас самая поздняя стадия жировой болезни печени.
Жировая болезнь печени, как можно догадаться из названия, возникает из-за скопления в печени большого количества жира. Поэтому выше всего риск развития этой болезни у людей с избыточным весом или ожирением. Особенно если жир в основном скапливается в области талии.
На ранней стадии жировая болезнь печени зачастую не имеет никаких симптомов. Поэтому часто она остаётся незамеченной. Но чем дольше всё это не лечится, тем сильнее воспаляется печень.
Всё это может привести к циррозу, то есть самой поздней стадии жировой болезни печени. По данным клиники Майо, об этом могут свидетельствовать три признака на руках. Это покраснение ладоней, бледные ногти (особенно на указательном и большом пальцах), сгибание пальцев, при котором их кончики растопыриваются.
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