Как по синякам понять, что у вас рак крови

Как по синякам понять, что у вас рак кровиЕсть определённые признаки
Один из самых распространённых видов рака крови - это лейкемия. И этот тип рака зачастую довольно сложно обнаружить.
Один из самых часто встречающихся признаков лейкемии - это синяки. По-другому это называется экхимозом, или подкожным кровоизлиянием.
Вместе с тем люди с лейкемией сталкиваются с синяками гораздо чаще. Связано это с тем, что в их организме не вырабатывается достаточное количество тромбоцитов - элементов, которые отвечают за свёртывание крови.
Помимо этого, при раке крови синяки могут возникать в необычных для этого местах. Например, на спине.
Кроме синяков, люди с лейкемией могут иметь такие симптомы, как потеря веса без причины, сильная усталость, кровотечения, которые долго не проходят, увеличение лимфатических узлов, опухание живота и боль в животе, частые инфекции, потливость по ночам, боль в суставах и костях, одышка.
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