Как по синякам понять, что у вас рак крови

Один из самых часто встречающихся признаков лейкемии - это синяки. По-другому это называется экхимозом, или подкожным кровоизлиянием.

Вместе с тем люди с лейкемией сталкиваются с синяками гораздо чаще. Связано это с тем, что в их организме не вырабатывается достаточное количество тромбоцитов - элементов, которые отвечают за свёртывание крови.