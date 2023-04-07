Как по сну понять наличие у вас опухоли мозга

Как по сну понять наличие у вас опухоли мозгаИ не только
Прерывистый сон может быть симптомом опухоли мозга, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью "Москва 24". Романенко отметила, что нарушения сна могут также указывать на болезнь и часто являются признаком инфекционных заболеваний или нарушений мозгового кровообращения.
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Однако она добавила, что некоторые тяжелые заболевания головного мозга могут вызывать прерывистый сон, особо упомянув опухоли. Врач также объяснила, что нарушения сердечного ритма и менопауза у женщин могут быть причиной частых пробуждений по ночам.
На сон могут влиять многие факторы, включая стресс, тревогу, плохую гигиену сна и побочные эффекты лекарств. Если у вас наблюдаются нарушения сна или другие необычные симптомы, важно поговорить с врачом, чтобы определить основную причину и получить соответствующее лечение.
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