Как по сну понять наличие у вас опухоли мозга

Однако она добавила, что некоторые тяжелые заболевания головного мозга могут вызывать прерывистый сон, особо упомянув опухоли. Врач также объяснила, что нарушения сердечного ритма и менопауза у женщин могут быть причиной частых пробуждений по ночам.

На сон могут влиять многие факторы, включая стресс, тревогу, плохую гигиену сна и побочные эффекты лекарств. Если у вас наблюдаются нарушения сна или другие необычные симптомы, важно поговорить с врачом, чтобы определить основную причину и получить соответствующее лечение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.