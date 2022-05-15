Фитнес и здоровье
Вчера в 23:20
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Как по состоянию кожи узнать наличие болезни Паркинсона

Но пугаться раньше времени не стоит
Существует несколько сигналов, которые могут указывать на наличие у человека болезни Паркинсона. Хотя многие из них связаны с тремором конечностей, врачи утверждают, что кожа также может подавать сигналы, сообщает издание Express Daily.
Как по состоянию кожи узнать наличие болезни Паркинсона

Американская ассоциация болезни Паркинсона (APDA) утверждает, что себорейный дерматит часто встречается у людей с болезнью Паркинсона. Это заболевание вызывает "чешуйчатые красные пятна на коже, в основном на волосистой части головы и на жирных частях лица, например, по бокам носа".

Хотя это звучит пугающе и может вызвать у человека опасения, что у него болезнь Паркинсона, важно отметить, что эта форма дерматита особенно распространена среди людей в целом.

APDA сообщает, что у пациентов с болезнью Паркинсона это состояние, предположительно, вызвано избыточной секрецией масел из сальных желез в коже.

Точно так же, как дисфункция вегетативной нервной системы вызывает немоторные симптомы при болезни Паркинсона, такие как дисрегуляция кровяного давления и нарушения мочеиспускания, вегетативная дисфункция нервов, контролирующих сальные железы лица, может вызвать себорейный дерматит”, сообщает APDA.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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