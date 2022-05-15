Как по состоянию кожи узнать наличие болезни Паркинсона

Американская ассоциация болезни Паркинсона (APDA) утверждает, что себорейный дерматит часто встречается у людей с болезнью Паркинсона. Это заболевание вызывает "чешуйчатые красные пятна на коже, в основном на волосистой части головы и на жирных частях лица, например, по бокам носа".

Хотя это звучит пугающе и может вызвать у человека опасения, что у него болезнь Паркинсона, важно отметить, что эта форма дерматита особенно распространена среди людей в целом.

APDA сообщает, что у пациентов с болезнью Паркинсона это состояние, предположительно, вызвано избыточной секрецией масел из сальных желез в коже.

“Точно так же, как дисфункция вегетативной нервной системы вызывает немоторные симптомы при болезни Паркинсона, такие как дисрегуляция кровяного давления и нарушения мочеиспускания, вегетативная дисфункция нервов, контролирующих сальные железы лица, может вызвать себорейный дерматит”, сообщает APDA.

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