Как по стопам понять, что у вас повышен холестерин: шесть признаков

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Как по стопам понять, что у вас повышен холестерин: шесть признаковЭто поможет предотвратить болезни сердца
Высокий уровень холестерина может в дальнейшем серьёзно навредить здоровью. Поэтому необходимо обращать внимание на внешние симптомы этого состояния. Например, на состояние ваших стоп.
Вообще холестерин нужен нашему организму, чтобы создавать новые клетки. Однако если этого вещества накапливается слишком много, то оно оседает на стенках сосудов. Далее может возникнуть заболевание периферических артерий. Из-за этого сосуды закупориваются или сужаются.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что на повышенный холестерин могут указывать несколько признаков. Связаны эти признаки с ощущениями в ступнях.
Если у вас высокий уровень холестерина в организме, то вы можете замечать:
- Ослабление пульса в стопе.
- Отсутствие пульсации в стопе.
- На ступнях и ногах появились язвы, которые не заживают.
- На ногах и ступнях есть незаживающие мозоли.
- Пальцы ног холодные.
- Пальцы ног онемели.
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