Как по стопам понять, что у вас повышен холестерин: шесть признаков

Центры по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что на повышенный холестерин могут указывать несколько признаков. Связаны эти признаки с ощущениями в ступнях.

Если у вас высокий уровень холестерина в организме, то вы можете замечать:

Ослабление пульса в стопе.

Отсутствие пульсации в стопе.

На ступнях и ногах появились язвы, которые не заживают.

На ногах и ступнях есть незаживающие мозоли.

Пальцы ног холодные.

Пальцы ног онемели.

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