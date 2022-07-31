Как по ушам узнать риск сердечного приступа

Признаки болезни сердца могут проявляться в самых разных местах тела. К ним относятся уши и состояние, известное как "признак Франка", по имени человека, который первым заметил эту складку, врача Сандера Франка.

Франк впервые обратил внимание на это явление, когда заметил его у пациентов с болью в груди и закупоркой коронарных артерий. Признак Франка также известен как диагональная складка мочки уха.

Некоторые исследования показывают, что эта складка связана с повышенным риском сердечных заболеваний. Одна из теорий гласит, что признак Франка связан с потерей эластина и эластичных волокон, процессом, который повреждает кровеносные сосуды у людей с ишемической болезнью сердца.

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