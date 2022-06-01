Как по вашему образу жизни понять хронический дефицит витамина D

Как по вашему образу жизни понять хронический дефицит витамина DИ что в таком случае делать
Тараско рассказала, что дополнительный витамин D требуется большинству россиян, поэтому и нужно восполнять его нехватку пищевыми добавками. Однако летом, когда солнце все-таки появляется намного чаще, можно делать перерывы в профилактике. Но только в том случае, если ваши анализы достаточно хорошие, вы ведете активный образ жизни, разнообразно питаетесь и регулярно проводите время на свежем воздухе.
Офисным сотрудникам, например, которые ещё и живут в регионах, где мало солнца, можно оставить профилактическую дозировку витамина D и на летний период. Так как естественного будет недостаточно в таком случае. Но для этого необходима консультация врача
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