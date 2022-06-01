Как по вашему образу жизни понять хронический дефицит витамина D

И что в таком случае делать

Наконец-то солнце начало появляться на небе чаще, однако даже в таких условиях есть люди, которые не так часто получают от него пользу. Так, врач-эндокринолог Анастасия Тараско назвала категории людей, которым нужно дополнительно принимать витамин D круглый год.