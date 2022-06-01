Фитнес и здоровье
Вчера в 23:44
1 мин.

Как по вашему образу жизни понять хронический дефицит витамина D

И что в таком случае делать
Наконец-то солнце начало появляться на небе чаще, однако даже в таких условиях есть люди, которые не так часто получают от него пользу. Так, врач-эндокринолог Анастасия Тараско назвала категории людей, которым нужно дополнительно принимать витамин D круглый год.
Как по вашему образу жизни понять хронический дефицит витамина D

Тараско рассказала, что дополнительный витамин D требуется большинству россиян, поэтому и нужно восполнять его нехватку пищевыми добавками. Однако летом, когда солнце все-таки появляется намного чаще, можно делать перерывы в профилактике. Но только в том случае, если ваши анализы достаточно хорошие, вы ведете активный образ жизни, разнообразно питаетесь и регулярно проводите время на свежем воздухе.

Офисным сотрудникам, например, которые ещё и живут в регионах, где мало солнца, можно оставить профилактическую дозировку витамина D и на летний период. Так как естественного будет недостаточно в таком случае. Но для этого необходима консультация врача

Анастасия Тараско
Врач-эндокринолог

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров