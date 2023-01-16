Как по внешнему виду кожи понять, что у вас проблемы с кишечником

В целом на плохое состояние кишечника будут указывать следующие факторы. Это проблемы с пищеварением или усталость, туман в голове. О проблемах с кишечником можно судить и по коже человека.

Сас Парсад из Gut объяснил, что в пищеварительном тракте находятся триллионы самых разных бактерий. Они участвуют в преобразовании пищи в белки и в молекулы, которые контролируют множество процессов в организме, в том числе работу кожи.