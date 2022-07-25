Как по замерам талии понять, что у вас ожирение

Можно заключить, что человек страдает абдоминальным ожирением, если у него окружность талии составляет более 94 см (у мужчин) или более 80 см (у женщин).

К лишнему весу приводит большое количество разных факторов. Главные среди них - нерегулярное питание (вместе с перееданием), малоподвижный образ жизни, употребление множества продуктов с высоким содержанием «лёгких» углеводов.

Не так уже редко из-за абдоминального жира у человека возникает гипертония, повышенное давление, хроническое воспаление в суставах, появляется сильная утомляемость и снижается работоспособность, развивается апатия и депрессия, а также диабет второго типа.

Обычно этот тип ожирения обнаруживает терапевт, врач общей практики, эндокринолог. В качестве лечения пациенту назначают здоровое питание, физические упражнения и (иногда) лекарства.

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